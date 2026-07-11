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Autovelox, nuove regole al via: decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Le norme, in vigore da domani, disciplinano in modo organico le procedure di omologazione, verifica e taratura dei dispositivi

Autovelox - Fotogramma /Ipa
Autovelox - Fotogramma /Ipa
11 luglio 2026 | 17.22
Martina Regis
LETTURA: 1 minuti

Al via le nuove regole sugli autovelox. Il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, è stato pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale. Il testo, si legge nel provvedimento, riguarda la "disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità". Le norme saranno in vigore da domani, domenica 12 luglio, e disciplinano in modo organico le procedure di omologazione, verifica e taratura dei dispositivi utilizzati per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

L’obiettivo del Mit, aveva spiegato il dicastero in una nota lo scorso 9 giugno, è quello di assicurare “un quadro regolatorio certo e omogeneo, idoneo a superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire l’affidabilità di misura degli strumenti, la tracciabilità delle operazioni tecniche e la solidità giuridico-amministrativa degli accertamenti conseguenti al loro impiego”.

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autovelox omologazione autovelox autovelox regole autovelox nuove regole
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