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Banco Bpm in pressing su Credit Agricole per preservare l'autonomia

No comment da parte del Banco. Sullo sfondo i rumors che indicano un possibile nuovo interessamento di Unicredit sull'istituto di Piazza Meda

Banco Bpm in pressing su Credit Agricole per preservare l'autonomia
13 luglio 2026 | 18.02
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

Domani Consiglio di amministrazione di Banco Bpm. Si tratta di un Cda ordinario, ma dovrebbe essere prevista un'informativa sul risiko bancario in corso.

Secondo quanto apprende AdnKronos da fonti finanziarie, l'istituto di Piazza Meda avrebbe intensificato un'interlocuzione con Crédit Agricole per ottenere garanzie sulla tutela dell'autonomia della banca. No comment da parte del Banco. Sullo sfondo i rumors che indicano un possibile nuovo interessamento di Unicredit sull'istituto di Piazza Meda.

Con la conclusione della partita tedesca, l'ipotesi, già nell'aria da tempo, è stata rilanciata e secondo alcuni analisti Piazza Meda potrebbe essere il dossier domestico più interessante per il gruppo guidato da Andrea Orcel. Ma rispetto al tentativo avviato nei mesi scorsi, lo scenario è profondamente cambiato e rende un'eventuale operazione più complessa.

Grande attenzione al Cda di Mps fissato per giovedì. Stando a quanto apprende AdnKronos, perde quota l'ipotesi - ventilata da alcuni media - di un rafforzamento di Generali nel capitale del Monte, a causa dell'alto assorbimento di capitale che comporterebbe l'operazione, stante l'inapplicabilità del Danish Compromise (che agevola gli investimenti delle banche nelle assicurazioni ma non il contrario).

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