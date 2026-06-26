Barcellona, 24 tonnellate di adesivo Loctite per completare le torri della Sagrada Familia

Un adesivo con una tecnologia avanzata per completare le sei torri centrali della Sagrada Familia, il capolavoro di Gaudì a Barcellona. Per la costruzione delle torri sono state utilizzate 24 tonnellate, con una media di circa 30 chilogrammi per panello, di una soluzione avanzata di Loctite, l'adesivo prodotto da Henkel che, in oltre un decennio di collaborazione, ha contribuito a questo importante traguardo architettonico. Il prodotto in questione è Loctite Ea 9497, prodotto in Italia nello stabilimento di Casarile (Milano). "Questo progetto incarna molto bene ciò che facciamo in Henkel Adhesive Technologies - afferma - Mark Dorn, executive vice president di Henkel Adhesive Technologies - lavoriamo con i nostri clienti per trasformare la loro visione in realtà, offrendo soluzioni che funzionano dove conta di più. La Sagrada Familia dimostra cosa diventa possibile quando i partner giusti si uniscono. Mentre Henkel celebra 150 anni di storia, questo successo ci ricorda che il progresso avviene quando innovazione e collaborazione attraversano le generazioni".

Dietro l’aspetto imponente delle torri si nasconde un adesivo che unisce i componenti in pietra e acciaio, permettendo loro di funzionare come un’unica struttura. Applicato allo stato liquido, Loctite EA 9497 si adatta alle superfici di incollaggio, riempie le cavità e crea una connessione duratura tra pietra e acciaio. Successivamente, subisce un processo di polimerizzazione di circa 24 ore, durante il quale i pannelli vengono mantenuti in condizioni termiche stabili. Per realizzare la visione di Gaudí – ben oltre le possibilità tecniche della sua epoca – la Sagrada Familia ha adottato un approccio costruttivo modulare che ha accelerato i processi fino a dieci volte rispetto ai metodi tradizionali. L’esperienza di Henkel negli adesivi è stata determinante per realizzare quanto previsto, riducendo i tempi di costruzione pur mantenendo piena sicurezza e integrità strutturale, e permettendo il completamento delle torri nell’anno del centenario della morte di Gaudí. In totale sono state utilizzate 24 tonnellate di adesivo Loctite, con una media di circa 30 chilogrammi per pannello. Le sei torri centrali comprendono 826 pannelli e oltre 2.100 elementi in pietra.

Loctite EA 9497 ha inoltre garantito prestazioni affidabili e una combinazione bilanciata di rigidità e flessibilità rispondendo alle condizioni particolari di una città come Barcellona. Situata a circa 2,5 Km dal Mar Mediterraneo, la Sagrada Familia è continuamente esposta a un ambiente salino che favorisce la corrosione. Gli elevati livelli di umidità relativa a Barcellona, generalmente tra il 65% e il 75%, aumentano ulteriormente lo stress ambientale. Le variazioni di temperatura aggiungono un ulteriore grado di complessità, passando da circa 5°C in inverno a oltre 30°C in estate, causando continui cicli di espansione e contrazione. Inoltre, le due linee della metropolitana che passano vicino alla basilica generano vibrazioni costanti che si trasmettono alla struttura.

La struttura incollata può sopportare carichi equivalenti fino a 100 mila persone per metro quadrato. Questo livello di resistenza è stato fondamentale per sostenere la croce in cima alla Torre di Gesù Cristo, la struttura più alta del complesso. Sebbene la croce stessa non utilizzi adesivi, la sua stabilità dipende dalla robustezza della struttura sottostante. Raggiunti i 172,5 metri, la Sagrada Familia è oggi l’edificio religioso più alto del mondo e ha superato la cattedrale di Ulm in Germania.