Barilla accelera su sostenibilità, IA, digitalizzazione e nuove frontiere: entro il 2025 a Parma nuovo centro di ricerca

La società ha in corso ''un Piano quinquennale di investimenti per 1 miliardo di euro''

"Stiamo costruendo un nuovo centro di ricerca e sviluppo a Parma che impiegherà 200 persone, grazie ad un investimento di 16 milioni di euro. Sarà pronto a fine 2025". Lo ha reso noto il Gruppo Barilla durante un incontro tenutosi presso l'impianto di produzione di Parma. Lo scopo di questo nuovo centro è "affrontare lo sviluppo in tutti i paesi di tutti i brand del gruppo puntando su IA, digitalizzazione e nuove frontiere".

Automazione, innovazione e investimenti è stato sottolineato, "sono parte del dna di Barilla". "Abbiamo investito in ricerca e sviluppo circa 50 milioni di euro nel 2023". Inoltre, la società ha "in corso un piano quinquennale da 1 miliardo di euro di investimenti, di cui 500 milioni in Italia, con driver principali la sostenibilità, la digitalizzazione, l'energia rinnovabile e l'industria 4.0".

La mobilitazione dei prodotti nello stabilimento di produzione di Parma può infatti contare sull'utilizzo "di 107 navette laser guidate, 11 sistemi di alta intensità verticale per la gestione di un magazzino automatico e 26 pallettizzatori. Un livello di automazione inusuale per un pastificio, ma per noi è necessario per affrontare le sfide dei mercati di questo periodo", ha spiegato all'Adnkronos Alessandro Spadini, direttore della produzione all'impianto di Parma di Barilla..

Oltre ad investire in produzione e in macchinari per il confezionamento l'impianto di produzione Barilla di Parma ha "investito molto anche in sostenibilità". "Abbiamo ridotto del 40%, dal 2012 ad oggi, i consumi di acqua per tonnellata di prodotto finito", ha detto ancora Spadini

Quello di Parma "è uno stabilimento che utilizza gas naturale per la produzione di energia elettrica, calore ed energia frigorifera. Abbracciamo tutti gli aspetti della produzione industriale ma abbiamo sempre un occhio attento alla sostenibilità, all'innovazione e al futuro".

A proposito di innovazione infine: "BluRhapsody è la nostra pasta stampata in 3D. Produciamo 9 pezzi ogni 5 minuti, una produzione molto piccola, ma la nostra visione per questo prodotto è stata di voler superare i nostri limiti. E qui il limite è la creatività", ha spiegato Francesco Barba, vicepresidente Product & Industrialization di Barilla, durante l'evento gastronomico con gli chef del "Club des Chefs des Chefs", organizzato dal Gruppo Barilla.