Barilla, con 'La tavolata' riunisce la famiglia del paddock sulla griglia di partenza di Monza﻿

Con ‘La tavolata’, Barilla riunisce la famiglia del paddock sulla griglia di partenza di Monza. Giovedì sera 3 settembre, in vista del Formula 1® Pirelli Gran Premio d'Italia 2026, Barilla ha trasformato uno dei circuiti più veloci e competitivi del motorsport in un luogo in cui la ‘Paddock Family’ è stata la protagonista principale. Più di 200 ospiti si sono, infatti, riuniti attorno a un unico tavolo tra cui piloti, Team Principal, meccanici, ingegneri, strateghi, driver della safety e medical car, personal trainer e tecnici degli pneumatici. Gli stessi professionisti la cui collaborazione, precisione e fiducia sono alla base di ogni gara, ogni decisione e ogni performance. Un tavolo lungo quasi 100 metri imbandito con piatti a base di pasta. ‘La tavolata’ è il primo evento di questo tipo organizzato da Barilla e Formula 1®. Ospiti dall'intero ecosistema della Formula 1® - come il pilota della scuderia VCARB Yuki Tsunoda e il suo ingegnere di pista Alexandre Iliopoulos, hanno celebrato insieme il principio che accomuna ogni corsa: le migliori performance non si ottengono mai da soli.

“Quando gareggiavo in Formula 1®, ho imparato molto velocemente che ogni giro, ogni decisione e ogni risultato dipendevano anche dalle persone intorno a me”, ha dichiarato Paolo Barilla, vice presidente del Gruppo Barilla ed ex pilota di Formula 1®. “Le auto e le tecnologie di oggi sono molto diverse, ma questo principio non è cambiato. Dietro ogni prestazione c'è una squadra la cui fiducia, competenza e dedizione rendono possibile il successo. ‘La Tavolata’ celebra queste persone e il ruolo che svolgono in ogni fine settimana di gara. I momenti che abbiamo condiviso attorno al tavolo hanno aggiunto un senso di amicizia e gioia all'adrenalina della competizione”. Curata dallo chef tre stelle Michelin Massimo Bottura, la cena ha celebrato l'ospitalità italiana attraverso un menù ideato attorno alla pasta Barilla, in collaborazione con DO&CO, fornitore ufficiale del Formula 1®. Paddock Club.

“Le migliori prestazioni non sono mai uno sforzo individuale”, ha affermato Massimo Bottura. “Che si punti al podio a Monza o che si gestisca un ristorante Michelin, il successo appartiene sempre alla squadra. Ecco perché dico sempre: 'Da solo sono Massimo Bottura; insieme siamo la Famiglia Francescana'. Dare vita a ‘La Tavolata’ con Barilla è una celebrazione della comunità culinaria che guida la nostra quotidianità”. Per una sera, il solito ritmo del paddock è cambiato. Piloti, ingegneri e meccanici si sono riuniti lontano dall'intensità del fine settimana di gara, creando uno spazio di condivisione autentica e celebrando lo spirito di squadra che guida ogni traguardo in pista. ‘La tavolata’ ha così richiamato l'attenzione sulle tantissime mani, menti e relazioni che rendono possibile la Formula 1® oltre ciò che vedono i tifosi, da dietro le quinte.

“Sono entusiasta di aver partecipato a ‘La Tavolata’ questa sera insieme a Barilla. In Formula 1®, non si guida mai da soli e la serata di oggi ha mostrato quante persone servano davvero per vincere, sia in pista sia fuori”, ha dichiarato Yuki Tsunoda, pilota della scuderia Visa Cash App Racing Bulls. “Il lavoro di squadra è al centro di tutto ciò che facciamo ed è in momenti come questi che si costruiscono relazioni e fiducia. E' qualcosa che riusciamo a fare raramente durante un weekend di gara, motivo per cui farlo in questa occasione è stato davvero speciale”.

“Quando correvo, alcune delle relazioni più importanti si sono costruite lontano dalle telecamere. Con ingegneri, meccanici, strateghi e con tutti coloro che dovevano fidarsi l'uno dell'altro quando la pressione era al massimo”, ha commentato il campione del mondo di Formula 1® Nico Rosberg. “Questo è ciò che rende una serata come questa così significativa. Riunisce le persone che garantiscono determinate performance e ci ricorda che, in fin dei conti, le corse sono uno sport di squadra basato sul contatto umano”.

Generazioni di team di Formula 1® sono arrivate a Monza alla ricerca della prestazione, ciascuna affidandosi agli stessi valori: fiducia, preparazione e collaborazione. Se da un lato lo sport continua a evolversi, dall'altro i legami umani che animano ogni gara restano una certezza immutabile. La tavolata Barilla è stata un’occasione per riunire tutta la famiglia del Paddock, e riscoprire il valore della convivialità all’italiana, in un momento di autentica condivisione proprio come in famiglia.