circle x black
Cerca nel sito
 

Bce lascia i tassi fermi al 2% a febbraio

L'economia dell'Eurozona "continua a mostrare buona capacità di tenuta in un difficile contesto mondiale"

Christine Lagarde (Fotogramma/Ipa)
Christine Lagarde (Fotogramma/Ipa)
05 febbraio 2026 | 14.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nessuna sorpresa dalla prima riunione del 2026 del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento motivando la decisione con la conferma di un'inflazione che "dovrebbe stabilizzarsi sull'obiettivo del 2% a medio termine". I tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale rimarranno pertanto invariati al 2,00%, al 2,15% e al 2,40%, rispettivamente.

La motivazione

L'economia dell'Eurozona - si spiega nel comunicato conclusivo della riunione - "continua a mostrare una buona capacità di tenuta in un difficile contesto mondiale. Il basso livello di disoccupazione, la solidità dei bilanci del settore privato, l'esecuzione graduale della spesa pubblica per difesa e infrastrutture, insieme agli effetti favorevoli derivanti dalle passate riduzioni dei tassi di interesse, stanno sostenendo la crescita. Al tempo stesso, le prospettive sono ancora incerte, soprattutto a causa dell’indeterminatezza delle politiche commerciali e delle tensioni geopolitiche in atto a livello mondiale".

Il Consiglio direttivo conferma poi la volontà di seguire "un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bce tassi bce tassi di interesse bce tassi oggi bce tassi fermi
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza