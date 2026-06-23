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Bending Spoons, Ipo a 26-28 dollari per azione, raccolta fino a 1,6 mld di dollari

Bending Spoons annuncia ufficialmente il lancio dell’offerta pubblica iniziale delle proprie azioni ordinarie

Luca Ferrari, Ceo di Bending Spoons - (Bending Spoons)
Luca Ferrari, Ceo di Bending Spoons - (Bending Spoons)
23 giugno 2026 | 12.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bending Spoons annuncia ufficialmente il lancio dell’offerta pubblica iniziale delle proprie azioni ordinarie. L’ipo prevede complessivamente 57.971.015 azioni ordinarie, di cui 34.398.640 da Bending Spoons e 23.572.375 da alcuni azionisti venditori. Il prezzo dell'Ipo è attualmente stimato tra 26 e 28 dollari per azione, il che comporterebbe una raccolta fino a 1,6 miliardi di dollari, mentre la valutazione si fermerebbe a 18 miliardi, un record per una società italiana negli Usa. Bending Spoons ha presentato domanda per la quotazione sul Nasdaq con il ticker Bsp.

Bending Spoons e gli azionisti venditori hanno concesso agli underwriter un'opzione, della durata di 30 giorni, per l'acquisto di un massimo di ulteriori 5.244.026 azioni ordinarie da Bending Spoons e di ulteriori 3.451.626 azioni ordinarie dagli azionisti venditori al prezzo dell'Ipo, al netto di sconti e commissioni di underwriting

Goldman Sachs International, J.P. Morgan e Allen & Company Llc svolgono il ruolo di joint lead book-running manager. Wells Fargo Securities, BofA Securities, Jefferies, Evercore ISI, BNP Paribas, Mizuho, Societe Generale, Crédit Agricole Cib, IMI-Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banca Akros-Gruppo Banco Bpm svolgono il ruolo di joint book-running manager.

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