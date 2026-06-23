Bending Spoons annuncia ufficialmente il lancio dell’offerta pubblica iniziale delle proprie azioni ordinarie
Bending Spoons annuncia ufficialmente il lancio dell’offerta pubblica iniziale delle proprie azioni ordinarie. L’ipo prevede complessivamente 57.971.015 azioni ordinarie, di cui 34.398.640 da Bending Spoons e 23.572.375 da alcuni azionisti venditori. Il prezzo dell'Ipo è attualmente stimato tra 26 e 28 dollari per azione, il che comporterebbe una raccolta fino a 1,6 miliardi di dollari, mentre la valutazione si fermerebbe a 18 miliardi, un record per una società italiana negli Usa. Bending Spoons ha presentato domanda per la quotazione sul Nasdaq con il ticker Bsp.
Bending Spoons e gli azionisti venditori hanno concesso agli underwriter un'opzione, della durata di 30 giorni, per l'acquisto di un massimo di ulteriori 5.244.026 azioni ordinarie da Bending Spoons e di ulteriori 3.451.626 azioni ordinarie dagli azionisti venditori al prezzo dell'Ipo, al netto di sconti e commissioni di underwriting
Goldman Sachs International, J.P. Morgan e Allen & Company Llc svolgono il ruolo di joint lead book-running manager. Wells Fargo Securities, BofA Securities, Jefferies, Evercore ISI, BNP Paribas, Mizuho, Societe Generale, Crédit Agricole Cib, IMI-Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banca Akros-Gruppo Banco Bpm svolgono il ruolo di joint book-running manager.