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Caro carburanti, benzina arriva a 2,153 euro al litro. Gasolio a 2,330

In autostrada il prezzo medio self è di 2,244 euro al litro per la benzina e 2,405 euro per il gasolio

Un benzinaio - (Afp)
Un benzinaio - (Afp)
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19 settembre 2026 | 09.12
Alessandro Pulcini
LETTURA: 1 minuti

Prezzi di benzina e diesel ancora in salita in Italia oggi, sabato 19 settembre. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,153 euro a litro per la benzina e 2,330 euro a litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,244 euro al litro per la benzina e 2,405 euro per il gasolio.

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caro carburanti prezzo benzina prezzo diesel
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