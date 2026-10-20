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Biffi (Assolombarda): "Intelligenza artificiale futuro dell'industria"

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20 ottobre 2026 | 06.32
Redazione Adnkronos
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In Lombardia "abbiamo la più alta concentrazione di industria manifatturiera d'Europa nel nostro quadrilatero compreso tra Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, il doppio di Bergamo e Brescia messe insieme, che pur rappresentano un'altra quota significativa della manifattura lombarda. A questo si aggiunge un'altra competenza fondamentale, quella degli Innovation Services. Questo connubio permette di affrontare al meglio la trasformazione che fonde il software e l'hardware, unendo la meccatronica all'informatica per arrivare alla fisica e all'Ia che è il mix di queste due componenti ed è il futuro dell'industria nei prossimi anni". Sono le parole di Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, all'incontro organizzato a Milano per la firma della delibera che dà il via alla fase due della Zona di Innovazione e Sviluppo (Zis) di Milano dedicata all'Intelligenza Artificiale, che prende il nome di "Officina AI". Promossa da Assolombarda, attuale capofila, la Zis vedrà Made Competence Center assumere il ruolo di hub e soggetto gestore.

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