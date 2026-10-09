Bonifazi (Lidl Italia): "Con volontariato d'impresa restituiamo valore a comunità"

"Per Lidl il volontariato d'impresa è importantissimo, è il nostro modo di restituire alla comunità in parte quello che essa ci dona ogni giorno. Abbiamo esteso il progetto ormai a più di 1.500 colleghe e colleghi che hanno la possibilità un giorno all'anno di dedicarlo al prossimo. Abbiamo una rete di associazioni diversificate su tutto il territorio nazionale, i colleghi e le colleghe possono scegliere dove portare la propria esperienza, donare il proprio tempo e sentirsi così parte della comunità". Così Alessia Bonifazi, direttrice Corporate Affairs di Lidl Italia, in occasione della 14esima edizione del Salone della CSR e dell'Innovazione sociale all'Università Bocconi di Milano.