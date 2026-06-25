Bonollo (Anfia): "Transizione ecologica deve sostenere mercato e industria auto"

"Oggi assistiamo ad una sofferenza del mercato automobilistico, sia sul fronte delle immatricolazioni sia su quello dei consumatori. Uno degli aspetti più rilevanti è la progressiva perdita di peso delle vetture piccole nonostante siano fondamentali per il potere d'acquisto delle famiglie, per la mobilità urbana e per la sostenibilità ambientale". Lo ha detto Giuseppe Bonollo, vice presidente di Anfia, intervenuto alla presentazione a Roma del sondaggio sulla mobilità degli italiani realizzato da Bain & Company in collaborazione con Aniasa.