Bonus elettrodomestici 2025, niente click day: arriverà direttamente in fattura. Queste le ultime news sull'incentivo: ma come funziona?

La Commissione Attività produttive ha dato il via libera all’emendamento di Fratelli d'Italia (prima firma Giovine) che riscrive le modalità di utilizzo del bonus: "L'accesso al bonus, che non si avvarrà più del modello click day, arriverà direttamente in fattura. L'incentivo, di 100 o 200 euro, a seconda dell'Isee, varrà soltanto per prodotti realizzati nell'ambito dell'Unione Europea per favorire il riciclo di elettrodomestici vecchi e ad alto consumo. L'unica condizione che viene chiesta è l'acquisto di un prodotto che sia di classe energetica inferiore rispetto a quello che viene rottamato", ha fatto sapere il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Attività produttive alla Camera Gianluca Caramanna.

Come funziona

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025, il bonus elettrodomestici incentiva la sostituzione di apparecchi obsoleti con nuovi beni di classe energetica B o superiore.

Dal punto di vista generale, vale la pena ricordare che l’agevolazione riguarderà una vasta gamma di prodotti, dai frigoriferi alle lavatrici.

Le modalità operative e le tempistiche definitive sono ancora in fase di definizione.