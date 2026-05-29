Bozzetti: "'Artigiano in Fiera? E' luogo incontro tra saper fare italiano e culture artigiane"

"L’Artigiano in Fiera rappresenta un luogo di incontro tra il saper fare italiano e le culture artigiane di ogni parte del mondo, un dialogo che oggi si rinnova in una dimensione ancora più ampia grazie alla seconda edizione di 'Anteprima d’estate', confermando Milano come hub internazionale privilegiato per costruire ponti di pace e favorire relazioni stabili e durature, basate sulla fiducia". Così Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, in occasione della cerimonia di apertura dell’Artigiano in Fiera, Anteprima d’estate.

"Le fiere sono da sempre una vetrina del Made in Italy e questo vale ancor di più per l’artigianato, autentica espressione dell’eccellenza di un patrimonio fatto di passione, creatività, capacità manuali, in grado di dar vita a manufatti unici e apprezzati in tutto il mondo per la loro qualità", sottolinea.

"Con 'Anteprima d’estate', Fondazione Fiera Milano rinnova il proprio impegno nel sostenere la capacità delle fiere di creare valore per le filiere produttive, favorendo l’incontro tra domanda e offerta e accompagnando le imprese nei loro percorsi di crescita e internazionalizzazione", conclude.