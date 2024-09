Bper: 'In Ascolto', al via roadshow per dialogare con il Terzo Settore

In partenza ad ottobre il roadshow 'In Ascolto' di Bper Bene Comune, un percorso articolato in 10 tappe che attraverserà l’Italia con l’obiettivo di raccogliere i bisogni e le sfide emergenti delle realtà del Terzo Settore nei diversi territori, capirne le specificità e articolare risposte adeguate, valorizzando le nuove tendenze nel campo dell’innovazione e della progettazione sociale.

Attraverso workshop dinamici, l’iniziativa prevede in ciascuna tappa il coinvolgimento e la partecipazione di realtà protagoniste del Terzo Settore, dal volontariato alla cooperazione sociale, dall’associazionismo alle fondazioni, fino alle Ong, con le quali saranno approfonditi temi-chiave quali la gestione finanziaria, la raccolta fondi, l’accesso ai bandi, la digitalizzazione, l’amministrazione condivisa, la transizione energetica, l’inclusione finanziaria. Il tutto alla luce della quadro delineato dalla recente Riforma del Terzo Settore.

L’iniziativa di avvale del patrocinio e della collaborazione scientifica e organizzativa di CSVnet (associazione nazionale Centri di servizio per il volontariato), di Legacoopsociali e di Fondazione Unipolis (Gruppo Unipol). La prima tappa si terrà l’8 ottobre a Brescia. Seguirà un percorso che toccherà le principali città della penisola, da Torino a Napoli, da Genova a Catania.

“Con oltre 37mila clienti in questo settore, Bper sostiene il mondo non profit e si impegna a creare alleanze sui territori a supporto di progetti che generino valore condiviso. Connetterci con essi ed ascoltare i bisogni delle diverse realtà è fondamentale, perché ci consente di conoscere in profondità le esigenze reali del mercato e delle comunità e offrire servizi sempre più rispondenti all’evoluzione in atto nel Terzo Settore, attraverso la nostra unità dedicata Bper Bene Comune. Ci pregiamo della collaborazione di partner autorevoli, che ci consentono di realizzare un’iniziativa di valore, fortemente sintonizzata con il linguaggio e le peculiarità dell’economia sociale” – ha affermato Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail & Commercial Business Officer di Bper.

Bper Bene Comune è l’unità di business di Bper nata per offrire competenze, servizi e soluzioni di credito specifici al Terzo Settore e alla Pubblica Amministrazione, creando valore sociale per i territori in cui la Banca opera. L’offerta per il Terzo Settore include finanziamenti, soluzioni di fundraising, consulenza su investimenti etici, coperture assicurative per le attività di volontariato, oltre a conti correnti dedicati e Internet Banking per la gestione quotidiana di incassi e pagamenti.

CSVnet associa i 49 Csv attivi in Italia che, con 300 punti di servizio e l’aiuto fornito da oltre 700 addetti, supportano quasi 50mila realtà soprattutto piccole e poco strutturate, circa 1.600 tra enti pubblici e altri soggetti e 135mila cittadini, raggiunti dalle attività di promozione del volontariato. www.csvnet.it

Legacoopsociali è l’associazione nazionale di settore di Legacoop che raggruppa le cooperative sociali costituite ai sensi della legge 381/91 nonché le imprese sociali costituite ai sensi del DL 112/2017. Legacoopsociali rappresenta, supporta e promuove lo sviluppo progettuale, sociale e imprenditoriale delle cooperative associate, attive soprattutto nei servizi socio-sanitari, educativi e di sviluppo di comunità e nelle attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Fondazione Unipolis è la fondazione d’impresa del Gruppo Unipol, strumento operativo sul territorio per la realizzazione delle attività di responsabilità sociale. Opera con e a supporto del terzo settore attraverso la collaborazione nel progetti propri e l’erogazione tramite bandi. E’ impegnata in particolare per promuovere mobilità sostenibile, accrescere l’offerta di welfare e ridurre le disuguaglianze.