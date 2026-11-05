Brunori (Enea): "Con Hub tecnologico delle materie prime critiche riciclo e innovazione"

"L'Hub tecnologico delle materie prime critiche mette a sistema sei laboratori realizzati grazie al finanziamento del programma Repower Eu su commissione del ministero dell'Ambiente per promuovere tecnologie di riciclo delle materie prime critiche da prodotti complessi a fine vita con un occhio all'innovazione". Così Claudia Brunori, direttrice dipartimento sostenibilità di Enea, ai microfoni dell'Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.