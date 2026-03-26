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Bruzzone, Cosmoprof evento chiave per sviluppo globale del settore

Antonio Bruzzone, amministratore delegato di BolognaFiere
Antonio Bruzzone, amministratore delegato di BolognaFiere
26 marzo 2026 | 12.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cosmoprof Worldwide Bologna 2026 rappresenta un appuntamento “assolutamente necessario” per lo sviluppo dell’industria cosmetica a livello globale. Lo ha affermato Antonio Bruzzone, amministratore delegato di BolognaFiere. Presente in diversi continenti con il proprio network fieristico, Cosmoprof trova a Bologna il suo punto di origine e il momento più rappresentativo, confermando il ruolo centrale della manifestazione nel panorama internazionale.

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Tra i fattori che spiegano la crescita continua della fiera, giunta alla 57ª edizione, Bruzzone ha indicato il forte legame con l’associazione di categoria Cosmetica Italia, il dinamismo di un settore in costante evoluzione e il lavoro sinergico del team organizzativo.Un mix che ha consentito a Cosmoprof di consolidarsi come piattaforma globale capace di accompagnare lo sviluppo dell’intera filiera beauty.

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Tag
Cosmoprof settore cosmetico industria beauty
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