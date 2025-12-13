'Bus Gourmet Italia' chiude a Roma tour cucina italiana con Santanchè

Il tour dell'Enit per promuovere le eccellenze del cibo e del vino ha toccato 8 capitali europee, Parigi, Bruxelles, Londra, Berlino, Stoccolma, Monaco e Vienna e Roma

Degustare prelibatezze della cucina italiana mentre si ammirano monumenti e luoghi iconici a bordo di un autobus panoramico a due piani. E’ il 'Bus Gourmet Italia', il progetto di Enit dedicato a questa eccellenza del made in italy, da pochi giorni divenuta Patrimonio Unesco. Il bus ha chiuso ieri il suo tour internazionale a Roma, dopo un lungo viaggio nelle capitali europee per promuovere il cibo e il vino made in Italy; ha iniziato il suo percorso a Parigi, lo scorso 17 novembre, per poi fare tappa a Bruxelles, Londra, Berlino, Stoccolma, Monaco e Vienna offrendo degustazioni a bordo e facendo vivere un’esperienza itinerante che unisce enogastronomia, cultura e promozione turistica. Un tour che ha coinvolto circa 430 partecipanti tra istituzioni, esperti del settore, tour operator, Vip ed influencer, accolti dai migliori chef italiani per immergersi nei sapori tipici del nostro Paese.

Nella tappa conclusiva di Roma, alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santanché e dell’ad Enit Ivana Jelinic, gli ospiti hanno vissuto un’esperienza degustando piatti preparati dallo chef Riccardo Paglia e visitando, al contempo, le meraviglie della Roma by night sotto una prospettiva unica. "L’arrivo a Roma del Bus Gourmet Italia rappresenta la tappa simbolica di un percorso che celebra la nostra tradizione enogastronomica, recentemente sublimata nel riconoscimento Unesco della cucina italiana come Patrimonio Immateriale dell’Umanità" commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Nel 2024 +176% soggiorni enogastronomici, 2,4 mln notti trascorse da turisti stranieri, spesa a 363 mln euro

"Ribadiamo, così, il valore universale delle nostre eccellenze, autentiche espressioni dell’identità nazionale, nelle sue molteplici sfaccettature regionali e locali, - sottolinea Santanchè - nonché potenti strumenti di promozione culturale e turistica. La forza della nostra cucina risiede nell’armonia tra convivialità, territorio e qualità: elementi che, insieme, fanno dell’Italia una meta imprescindibile per milioni di viaggiatori nel mondo. Iniziative come questa di Enit sono fondamentali per rafforzare il legame tra tradizione e innovazione, valorizzando le specialità della tavola e proiettando la nostra Nazione verso nuove prospettive di crescita e sviluppo".

"La cucina italiana è un modello unico al mondo. I viaggiatori internazionali sono disposti ad investire per scoprire le tipicità italiane, facendo escursioni e conoscendo nuovi territori, creando valore, occupazione e crescita economica a beneficio delle comunità locali. Il Bus Gourmet Italia è nato proprio con la volontà di esportare le eccellenze made in Italy nel mondo, promuovendo le perle culinarie del nostro Paese. Siamo orgogliosi che questo tour si sia chiuso a Roma, a coronamento di questo splendido viaggio" dichiara Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit.

E i dati parlano chiaro. Nel 2024 i soggiorni motivati dall’interesse per il cibo e il vino hanno registrato una crescita pari a +176% rispetto agli anni precedenti, secondo le ultime stime Enit, e sarebbero circa 2,4 milioni le presenze riconducibili al turismo enogastronomico internazionale, confermando la solidità e la consistenza del segmento. Per quanto riguarda l’impatto economico diretto, la spesa dei turisti stranieri per esperienze, prodotti e servizi legati specificamente al food & wine tourism è stimata in 363 milioni di euro. Nel 2024 il mercato globale della ristorazione italiana ha raggiunto un valore pari a 251 miliardi di euro, corrispondente al 19% del mercato mondiale della ristorazione. Il riconoscimento Unesco sarà un'ulteriore leva per il turismo, le associazioni e i gruppi del settore stimano che può determinare, nell’arco di due anni, un incremento dei flussi turistici fino all’8%, pari a circa 18 milioni di pernottamenti aggiuntivi.