Caldo, Gemmiti (Sintesi): "Sicurezza climatica tema strategico per le imprese"

Con la firma del nuovo protocollo nazionale sul lavoro in condizioni di caldo estremo, l’Italia si dota di un quadro di regole e strumenti aggiornati per fronteggiare un fenomeno che, di anno in anno, assume contorni sempre più critici. Ad accogliere con favore il provvedimento è Sintesi S.p.A., azienda di riferimento nel settore della sicurezza sul lavoro, che sottolinea la portata strategica dell’iniziativa in un contesto segnato dall’innalzamento delle temperature e dall’aumento di eventi climatici estremi.

"Non si tratta solo di rispetto normativo, ma di una precisa scelta culturale: mettere la tutela delle persone al centro dell’organizzazione del lavoro", ha dichiarato Matteo Gemmiti, Head of Business Development del Gruppo Sintesi, commentando l’intesa che sarà recepita con un decreto ministeriale nelle prossime settimane.

Il protocollo promuove un approccio integrato alla prevenzione e prevede misure che, tra gli altri aspetti, spingono le imprese a ripensare turni, orari e modalità operative per ridurre l’esposizione dei lavoratori nelle ore più calde della giornata. Contestualmente, introduce percorsi più snelli per l’accesso agli ammortizzatori sociali, in particolare alla cassa integrazione ordinaria nei casi di eventi meteorologici estremi.

"Questo accordo ci consente di operare con maggiore efficacia al fianco delle aziende, supportandole nell’adattare in modo rapido e sostenibile la propria attività a condizioni climatiche sempre più sfidanti", ha aggiunto Gemmiti.

Sintesi S.p.A. ha già attivato un piano di assistenza per accompagnare i propri clienti nell’applicazione del nuovo quadro normativo. L’offerta prevede soluzioni integrate che spaziano dalla consulenza tecnica e giuslavoristica alla formazione mirata per lavoratori e preposti, fino alla gestione delle procedure necessarie nei casi di sospensione dell’attività produttiva. Particolare attenzione è riservata anche al coordinamento con i medici competenti e le figure sanitarie aziendali, per garantire una sorveglianza efficace verso i lavoratori più esposti o vulnerabili.

"Ci troviamo di fronte a un cambio di paradigma", ha sottolineato Gemmiti. "Le imprese devono dotarsi di flessibilità, ma anche di visione. La sicurezza climatica sarà sempre più un parametro essenziale nella valutazione del rischio d’impresa e nella responsabilità sociale delle organizzazioni. Sintesi è pronta a guidare questa transizione, mettendo a disposizione know-how, strumenti e un approccio multidisciplinare che guarda alla sicurezza come leva per l’innovazione e la sostenibilità".

In un’estate che si preannuncia tra le più difficili degli ultimi anni sul fronte delle temperature, l’azienda riafferma il proprio impegno a fianco di chi lavora, ribadendo una visione della sicurezza come valore fondante e strumento di tutela concreta.