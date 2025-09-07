circle x black
Calenda a Cernobbio: "Su Manovra pronti a collaborare con governo. Regionali? Mai con populisti"

Il leader di Azione al Forum Ambrosetti, le parole all'Adnkronos

Carlo Calenda a Cernobbio
Carlo Calenda a Cernobbio
07 settembre 2025 | 11.26
Redazione Adnkronos
''Mi aspetto che il governo in questa Manovra ci ascolti perchè noi siamo pronti a collaborare per migliorare la vita dei cittadini. Noi non facciamo scelte ideologiche''. Lo sottolinea il leader di Azione, Carlo Calenda, in un'intervista all'Adnkronos al Forum Teha di Cernobbio.

Regionali

''Noi partecipiamo alle elezioni regionali se c'è un candidato che ci convince. Io Fico non lo sostengo. Non lo sosterrò mai, così come Tridico. Sono dei populisti che non hanno mai gestito niente e quando hanno gestito, nel caso di Tridico, propongono solo il reddito di cittadinanza'', ha poi sottolineato il leader di Azione sulla prossima tornata elettorale.

