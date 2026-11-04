Capogna (Pin Bike): "Incentiviamo cittadini a una mobilità più sostenibile"

"Pin Bike è un progetto nato quasi un decennio fa. Quest'anno siamo molto contenti di essere partner dell'Urban Award. Negli anni passati quattro amministrazioni comunali hanno vinto grazie a misure collegate alla tecnologia Pin bike: i Comuni di Pescara, Bari, Firenze e Lecce. Pin Bike è un sistema che, tramite la gamification e la tecnologia, cerca di dare un motivo in più ai cittadini per cambiare mobilità in tema di sostenibilità. È un sistema di incentivazione, attraverso cui i Comuni, che aderiscono al progetto insieme a noi, attivano il rilascio di incentivi a chi utilizza la bicicletta di proprietà nelle tratte casa-scuola e casa-lavoro". E' quanto afferma da Nico Capogna, Ceo di Pin Bike, in occasione della decima edizione di Urban Award, il premio dedicato ai Comuni che migliorano la mobilità e la qualità della vita urbana, presentata nella sede Anci di via dei Prefetti a Roma. L'iniziativa ha il patrocinio della stessa Anci, il sostegno di Intesa Sanpaolo come Main Partner e di Confcommercio e Pin Bike come Silver Partner.