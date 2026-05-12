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Carlo Cracco: "Cultura tartufo è valore eccellenza gastronomica"

Fondamentale poter contare su una filiera affidabile e su fornitori capaci di garantire qualità costante, sostenibilità e continuità nel tempo

Carlo Cracco:
12 maggio 2026 | 17.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Quando si lavorano le materie prime si impara a conoscerle, valorizzarle e rispettare chi le porta sulle nostre tavole”. Carlo Cracco racconta così il valore della collaborazione con realtà specializzate come Giuliano Tartufi, protagonista nella serata di presentazione del nuovo logo dell'azienda di Pietralunga. Per lo chef, il tartufo rappresenta non soltanto un ingrediente d’eccellenza ma anche un patrimonio culturale e territoriale da raccontare e preservare. “La valorizzazione del tartufo passa attraverso la cultura del tartufo: bisogna far conoscere il territorio, le persone e tutto ciò che c’è dietro questo prodotto”, afferma.

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Cracco evidenzia inoltre quanto sia fondamentale poter contare su una filiera affidabile e su fornitori capaci di garantire qualità costante, sostenibilità e continuità nel tempo. “Il rapporto con il fornitore è essenziale: si costruisce sulla fiducia, sul rispetto reciproco e sulla possibilità di crescere insieme”, spiega.

Secondo lo chef, il futuro del tartufo passa proprio dalla capacità di fare cultura attorno al prodotto, valorizzando il lavoro di chi ogni giorno opera nei territori di raccolta e nella selezione della materia prima.

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tartufo gastronomia cultura azienda
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