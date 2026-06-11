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Carni avicole, revisione scientifica Sinu ne conferma eccellenza proteica e ruolo chiave per salute

11 giugno 2026 | 10.50
Redazione Adnkronos
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Le carni avicole si confermano tra gli alimenti protagonisti della dieta degli italiani, non solo per diffusione - sono consumate da circa 9 persone su 10 - ma anche per valore nutrizionale e ruolo all'interno di un'alimentazione equilibrata. È quanto emerge dalla revisione scientifica del gruppo di lavoro Sinu - Società italiana di nutrizione umana presentata in occasione del congresso annuale a Bergamo, che conferma per pollo e tacchino un profilo proteico di eccellenza, con un elevato contenuto di aminoacidi essenziali, un basso apporto lipidico nei tagli magri e una ricchezza di micronutrienti.

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