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Caro carburanti, la proposta di Marsiglia (FederPetroli): "Coinvolgere Eni per pianificazione"

Caro carburanti, la proposta di Marsiglia (FederPetroli):
28 agosto 2026 | 11.46
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

"Non è la politica, attraverso la finanza pubblica, a poter risolvere la crisi del caro carburante in Italia e l'emergenza energetica. In questo momento, solo Eni, che conosco da 25 anni, può dare una risposta concreta". Lo afferma all'Adnkronos il presidente di FederPetroli Italia, Michele Marsiglia.

A dimostrazione della possibilità di un intervento diretto, Marsiglia richiama all'AdnKronos "una notizia di cui ho avuto conferma, vale a dire la richiesta avanzata ieri da Eni a Mellitah Oil & Gas, joint venture paritetica al 50% tra la compagnia di Stato libica National Oil Corporation (Noc) e la stessa Eni, di incrementare del 20-25% la produzione di gas destinata all'Italia e all'Europa".

"Questo dimostra che un intervento di Eni è possibile", sottolinea Marsiglia . "L'obiettivo - dice - è dare un aiuto concreto a quella che è oggi una situazione energetica particolarmente critica, soprattutto sul fronte del gas". Per il presidente di FederPetroli Italia, "la pianificazione di Eni assume quindi un'importanza cruciale", anche alla luce dell'andamento dei prezzi dei carburanti.

"I prezzi dei carburanti stanno salendo sempre di più. Vediamo che, anche a fronte di una piccola flessione del prezzo del greggio sui mercati internazionali, continuano comunque ad aumentare: crescono di 5 centesimi in un giorno e poi diminuiscono di uno. Il risultato è che il prezzo continua a salire. E, ovviamente, il fattore gas pesa sempre". "Siamo in piena crisi petrolifera – aggiunge Marsiglia – e questi aiuti, pur riconoscendo e premiando lo sforzo compiuto, non sono certamente sufficienti a sostenere consumatori e aziende. È necessario intervenire in modo diverso e molto più incisivo".

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caro carburante emergenza energetica crisi petrolifera
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