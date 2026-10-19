circle x black
Cerca nel sito
 

Casa, Spaziani Testa (Confedilizia): "Dalla manovra risposte per accesso e incentivi"

Il presidente Confedilizia: "Speriamo nella conferma dei bonus edilizi e nella cedolare secca sugli affitti commerciali"

Giorgio Spaziani Testa - (Foto Adnkronos)
Giorgio Spaziani Testa - (Foto Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
19 ottobre 2026 | 19.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“È importante fare il punto sull’abitare, sull’immobiliare e sulle questioni che riguardano la casa proprio in un momento come questo, di attesa della legge di bilancio, perché ci aspettiamo che ci siano risposte per le esigenze della casa”. Lo ha detto Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, a “Comunicare l’Abitare 2026”, il think tank promosso da Casa Radio alla Casa dell’Architettura – Acquario Romano, che ha riunito professionisti, istituzioni, associazioni e imprese. Al centro dell’intervento, le misure attese con la prossima legge di bilancio per affrontare le principali questioni legate al settore immobiliare, a partire dall’accesso all’abitazione e dagli strumenti fiscali a sostegno della proprietà. “Ci aspettiamo che ci siano risposte per le esigenze della casa, da un lato dal punto di vista dell’accesso all’abitazione”, ha sottolineato Spaziani Testa, richiamando le ipotesi di intervento volte a favorire la disponibilità di alloggi.

“Si parla di intervenire per facilitare i proprietari, nel senso di incentivarli attraverso riduzioni fiscali”, ha spiegato il presidente di Confedilizia, evidenziando il ruolo che le agevolazioni tributarie potrebbero svolgere nel rendere più agevole l’accesso alla casa. Un tema che si inserisce nel confronto sulle misure da inserire nella manovra e sulle possibili iniziative per rispondere alle esigenze del mercato abitativo. Un altro capitolo riguarda gli incentivi per gli interventi edilizi. “Dall’altro, c’è la parte riguardante gli incentivi edilizi, i cosiddetti bonus, che dovrebbero essere confermati, speriamo, nella misura almeno del 2026”, ha affermato Spaziani Testa. La richiesta è dunque che la legge di bilancio assicuri continuità alle agevolazioni, almeno mantenendo per il prossimo anno un livello di incentivi analogo a quello previsto per il 2026. Il presidente di Confedilizia ha inoltre rilanciato una proposta sulla quale l’associazione insiste da tempo: l’introduzione della cedolare secca per gli affitti commerciali. “Come Confedilizia, stiamo chiedendo da tempo la cedolare secca sugli affitti commerciali, che era stata introdotta nel 2019 e che speriamo torni in auge quest’anno. Forse si arriverà in porto finalmente in questa legge di bilancio”, ha concluso Spaziani Testa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
legge di bilancio abitazione immobiliare accesso alla casa incentivi edilizi
Vedi anche
Sciopero autotrasportatori, scaffali vuoti in un supermercato a Palermo - Video
Guerriglia a Milano, i negozianti: "Abbiamo avuto paura, devono intervenire duramente" - Video
Francia, gli studenti bloccano l'accesso al Louvre - Video
Gli studenti albanesi contro Edi Rama, violenti scontri a Tirana - Video
Proteste in Francia, studenti bloccano il Louvre e arriva il coprifuoco in alcune città - Videonews
Da Milano a Bologna, i video degli scontri di piazza e degli assalti ai negozi
Ravetto: "Da Meloni attacchi quasi personali, ho provato amarezza" - Video
Operai ex Ilva bloccano aeroporto di Genova, le proteste dei passeggeri rimasti a terra - Video
Guerriglia Milano, Salvini in Duomo per ringraziare forze dell'ordine - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 7: protagonisti Kasia Smutniak e la serie su Melania Rea - Videonews dalla nostra inviata
Stadio Roma, De Vito assolto in Appello: "Giustizia dopo sette anni che mi hanno distrutto la vita" - Video
Morte David Rossi, commissione d'inchiesta fa i nomi di due persone coinvolte - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza