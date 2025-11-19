circle x black
Cassa Depositi e Prestiti celebra 175 anni di attività con un libro sull'evoluzione del risparmio nelle famiglie italiane

19 novembre 2025 | 09.14
Cassa Depositi e Prestiti ha celebrato nella sede di via Goito i suoi 175 anni con la presentazione del volume "Famiglie e risparmio" e il lancio dell'iniziativa "Valore per il Territorio". Il Presidente Giovanni Gorno Tempini ha definito l'anniversario "una giornata speciale per tutte le donne e gli uomini che lavorano in Cassa Depositi e Prestiti", ricordando che "per i giovani che studiano, che ricercano, che fanno conoscenza, l'occasione è il compleanno della Cassa". Il volume ha ricostruito oltre un secolo e mezzo di comportamenti finanziari, mostrando come il tasso di risparmio delle famiglie italiane sia passato dal 25% degli anni '90 all'attuale 5%, in un contesto segnato da crescita debole, produttività stagnante e cambiamenti demografici. Nel corso dell'evento è stata presentata anche l'iniziativa "Valore per il Territorio", illustrata dalla Direttrice Generale di Fondazione CDP, Francesca Sofia. Il programma ha previsto 500 mila euro per progetti di ricerca e tesi su economia circolare, innovazione digitale, inclusione lavorativa e rigenerazione dei territori, con candidature rivolte a studenti, ricercatori e dottorandi. Chiudendo i lavori, l'Amministratore Delegato di CDP, Dario Scannapieco, ha richiamato il valore del risparmio postale: "Fiducia e risparmio non possono che essere inscindibili", ha affermato. Ha aggiunto che "dobbiamo cercare di essere motori di questa crescita", indicando ricerca, innovazione sociale e impatto come pilastri del futuro della Cassa.

