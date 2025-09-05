circle x black
Adr, Troncone a Cernobbio: "Altro anno record per Fiumicino, oltre 50 milioni di passeggeri"

L'amministratore delegato di Aeroporti di Roma intervistato dall'Adnkronos a margine del workshop Ambrosetti a Cernobbio

Marco Troncone
Marco Troncone
05 settembre 2025 | 19.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Un altro anno da record per Fiumicino" che supererà "di slancio i 50 milioni di passeggeri quest'anno", con "il picco 180mila passeggeri al giorno". Così l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone intervistato dall'Adnkronos, a margine del workshop Ambrosetti a Cernobbio. "Una crescita non solo quantitativa ma anche qualitativa" perché "crescono i flussi di lungo raggio e intercontinentali, cresce l'Occidente, con oltre il 40% del traffico dal Nord America e in attesa ulteriore crescita dall'Asia", conclude Troncone.

Obiettivo infrastrutture a emissioni zero nell'arco dei prossimi 3-4 anni

Adr punta a portare "le infrastrutture a emissioni zero nell'arco dei prossimi 3-4 anni", ha spiegato Troncone intervistato dall'Adnkronos, a margine del workshop Ambrosetti a Cernobbio. "Sul rinnovabile - ha detto - abbiamo inaugurato il più grande parco fotovoltaico in un aeroporto in Europa". Sulle operazioni di volo a emissioni zero, aggiunge, "la strada è un po' più lunga, la risposta oggi è Saf, rispetteremo le prime tappe e nel 2025 almeno il 2% del carburante deve essere sostenibile e supereremo questo target a Fiumicino".

Accanto alla sostenibilità anche l'innovazione. Gli aeroporti devono essere anche un grande motore di "innovazione tecnologica. Stiamo puntando tanto su questo con un modello di open innovation che ha attratto oltre 1300 start up a livello globale", spiega ancora l'ad di Adr. "Il nostro focus è soprattutto sull'introduzione sostenibile e ad alto valore aggiunto dell'intelligenza artificiale per l'efficacia operativa, per la sicurezza, per nuovi servizi ai nostri passeggerei e per l'automazione".

"Negli due ultimi anni oltre 1/3 dei nostri ingressi a tempo indeterminato sono under 30"

Adr: Troncone, 'a giovani 1/3 assunzioni stabili ultimi due anni'

"Condividiamo pienamente l'appello" del managing partner e amministratore delegato di The European House - Ambrosetti Valerio De Molli su giovani, "il capitale umano è al centro dei nostri fattori strategici". Così l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone intervistato dall'Adnkronos, a margine del workshop Ambrosetti a Cernobbio.

In Adr "solo negli due ultimi anni oltre 1/3 dei nostri ingressi a tempo indeterminato sono under 30, questo nell'ambito della crescita del nostro aeroporto che ha portato a oltre 2mila posti di lavoro a tempo indeterminato negli ultimi 10 anni", sottolinea l'ad. "Questo - prosegue - è in linea con la strategia dei nostri azionisti che hanno recentemente lanciato la Fondazione Unhate, ente del terzo settore focalizzato proprio sui giovani under 30".

