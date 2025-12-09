circle x black
Chiara Gnocchi: “Ascolto, impatto e AI. Così cambia l’advocacy in sanità”

09 dicembre 2025 | 15.42
Nel Fuori Festival, vodcast itinerante del Brand Journalism Festival, Chiara Gnocchi, Head of Communication & Advocacy di Novartis Italia, racconta perché l’ascolto è il punto di partenza imprescindibile per costruire un’advocacy efficace e condivisa. Attraverso il progetto Partner per il futuro, spiega come giovani professionisti e stakeholder possano tradurre visioni comuni in azioni concrete. Gnocchi riflette inoltre sulla crisi di fiducia verso gli attori della scienza, indicando nel linguaggio e nella health literacy la chiave per recuperarla. Invita a “fare meno, ma meglio”, puntando su progetti con impatto reale e misurabile. Guardando al 2050, individua nell’intelligenza artificiale la sfida urgente: comprenderla, usarla e leggerla con pensiero critico per una comunicazione sanitaria etica e responsabile.

