Iran, Nobel per la pace Narges Mohammadi condannata a 6 anni di carcere

Lo ha reso noto il suo legale Mostafa Nili. L'attivista iraniana accusata di "raduno" e "collusione"

Narges Mohammadi - Ipa
08 febbraio 2026 | 16.47
Redazione Adnkronos
Non c'è pace per Narges Mohammadi, attivista iraniana vincitrice del premio Nobel per la pace del 2023. E' stata condannata a sei anni di carcere con accuse di "raduno" e "collusione" - riferisce Iran International sulla base di quanto reso noto dal legale di Mohammadi, Mostafa Nili - a un anno e sei mesi di carcere per attività di propaganda e per due anni non potrà lasciare il Paese e per altrettanti anni dovrà stare lontana dalla città di Khosf.

