Cohen (TeamSystem): "In tre anni investiti 250 milioni per affiancare i nostri clienti"

Alla TeamSystem Tech Conference 2026, ‘ulteriori investimenti al 2030 per costruire un percorso di competitività, focus su IA’
“In questi ultimi tre anni abbiamo accelerato il nostro piano di investimenti impiegando oltre 250 milioni per essere davvero a fianco dei nostri clienti. Quello che abbiamo raggiunto e di cui siamo molto orgogliosi è il fatto di avere un prodotto e una soluzione Ai, già sul mercato, per ognuno dei nostri clienti”. Lo ha detto Tommaso Cohen, Ceo di TeamSystem, intervenendo nell’ambito della TeamSystem Tech Conference 2026 a Milano. L'appuntamento annuale dedicato alle persone di TeamSystem che in Italia e nel mondo lavorano all’implementazione dei progetti di Ricerca & Sviluppo.
L’azienda prevede un’ulteriore accelerazione degli investimenti al 2030 per incrementare l’impiego dell’Intelligenza Artificiale nelle soluzioni che imprese e professionisti usano ogni giorno, integrandola nei loro processi decisionali e operativi. “L’adozione delle Ai da parte dei nostri clienti viene a dire che sono ancora in una fase iniziale: sono molto curiosi, hanno voglia di provare, hanno voglia di sperimentare e di farlo insieme a noi perché sanno di avere un partner affidabile con cui possono costruire dei sistemi che funzionano davvero e non semplicemente poter fare qualche domanda alle Ai - osserva Cohen - Abbiamo deciso di accelerare ulteriormente gli investimenti perché osserviamo dei ritorni importanti soprattutto in termini di competitività per i nostri clienti - spiega - Questo è il nostro obiettivo: essere al loro fianco e costruire insieme un percorso che li renda sempre più competitivi”, conclude.