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Cohen (TeamSystem): "In tre anni investiti 250 milioni per affiancare i nostri clienti"

Alla TeamSystem Tech Conference 2026, ‘ulteriori investimenti al 2030 per costruire un percorso di competitività, focus su IA’

Tommaso Cohen, Ceo di TeamSystem - (Foto Adnkronos)
Tommaso Cohen, Ceo di TeamSystem - (Foto Adnkronos)
10 giugno 2026 | 11.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“In questi ultimi tre anni abbiamo accelerato il nostro piano di investimenti impiegando oltre 250 milioni per essere davvero a fianco dei nostri clienti. Quello che abbiamo raggiunto e di cui siamo molto orgogliosi è il fatto di avere un prodotto e una soluzione Ai, già sul mercato, per ognuno dei nostri clienti”. Lo ha detto Tommaso Cohen, Ceo di TeamSystem, intervenendo nell’ambito della TeamSystem Tech Conference 2026 a Milano. L'appuntamento annuale dedicato alle persone di TeamSystem che in Italia e nel mondo lavorano all’implementazione dei progetti di Ricerca & Sviluppo.

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L’azienda prevede un’ulteriore accelerazione degli investimenti al 2030 per incrementare l’impiego dell’Intelligenza Artificiale nelle soluzioni che imprese e professionisti usano ogni giorno, integrandola nei loro processi decisionali e operativi. “L’adozione delle Ai da parte dei nostri clienti viene a dire che sono ancora in una fase iniziale: sono molto curiosi, hanno voglia di provare, hanno voglia di sperimentare e di farlo insieme a noi perché sanno di avere un partner affidabile con cui possono costruire dei sistemi che funzionano davvero e non semplicemente poter fare qualche domanda alle Ai - osserva Cohen - Abbiamo deciso di accelerare ulteriormente gli investimenti perché osserviamo dei ritorni importanti soprattutto in termini di competitività per i nostri clienti - spiega - Questo è il nostro obiettivo: essere al loro fianco e costruire insieme un percorso che li renda sempre più competitivi”, conclude.

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Intelligenza Artificiale Investimenti Competitività
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