Comunicazione, Cafaro (Italgas): "Credibilità e coerenza al centro della nostra comunicazione"

"Al Brand Journalism Festival Cafaro spiega come Italgas comunica la propria visione futura"

Mirko Cafaro
11 novembre 2025 | 15.05
Redazione Adnkronos
"Il nostro punto di partenza è la credibilità. Un’azienda dell’energia come Italgas ha un nuovo core business: la transizione energetica. Tutto parte dalla coerenza interna, dalla definizione di una visione comune e dalla capacità di comunicarla con autenticità". Così Mirko Cafaro, responsabile ufficio stampa Italia, social media e comunicazione idrico Italgas, durante il Brand Journalism Festival 2025 a Roma, evento che ha riunito giornalisti, comunicatori, manager e accademici per riflettere sul ruolo del racconto d’impresa nella costruzione di una comunicazione più responsabile.

"Le persone di Italgas – ha spiegato Cafaro – sono protagoniste nel raggiungimento degli obiettivi strategici di transizione energetica al 2040 e 2050. Per questo le accompagniamo con formazione e strumenti per raccontare all’esterno la nostra visione in modo chiaro, efficace e innovativo, creando contenuti coinvolgenti e accessibili, senza banalizzare il messaggio".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
comunicazione credibilità coerenza transizione energetica
