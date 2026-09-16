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Conai premia Buonfiglio ad Eco per l'impegno ambientale

Luciano Buonfiglio - (Foto Ipa)
Luciano Buonfiglio - (Foto Ipa)
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16 settembre 2026 | 12.42
Redazione Adnkronos
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"Per aver contribuito a rafforzare il ruolo dello sport italiano come motore di partecipazione e di responsabilità ambientale. Con la firma del protocollo d'intesa tra Conai e Coni del febbraio 2026, il mondo dello sport italiano ha scelto di fare un passo concreto per diffondere i valori della tutela delle risorse del pianeta. Un impegno che riconosce grande capacità che ha lo sport di raggiungere e coinvolgere milioni di persone e trasformare valori come rispetto delle regole, responsabilità e spirito di squadra in comportamenti quotidiani. Un premio dunque alla visione e all'impegno nel fare dello sport italiano un esempio concreto di sostenibilità". Con questa motivazione, Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, è stato premiato dal Conai.

Il riconoscimento è stato consegnato da Fabio Costarella, vicedirettore generale del Consorzio Nazionale Imballaggi, durante Eco, il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, in corso a Roma, in cui è stato anche proiettato il video della campagna di sensibilizzazione frutto del protocollo Coni-Conai con protagonista la campionessa di tuffi Chiara Pellacani. "La campagna richiama ad alcuni valori fondamentali che sono poi quelli di un atleta: l'impegno, la costanza, la responsabilità, l'efficienza. Per raggiungere dei grandi risultati bisogna rispettare in maniera molto forte questi valori, gli stessi che noi nella quotidianità chiediamo a tutti i cittadini nel rispettare il corretto smaltimento degli imballaggi", ha sottolineato Costarella.

Da parte sua, Buonfiglio, nel ritirare il premio Conai, ha invitato i giovani presenti tra il pubblico ad "essere protagonisti del futuro con gesti quotidiani" richiamando al "coraggio, coerenza, senso di responsabilità e di appartenza" alla comunità.

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Tag
sostenibilità impegno ambientale sport italiano responsabilità ambientale
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