Confindustria Nautica, consiglio generale indica Piero Formenti presidente designato

Il consiglio generale di Confindustria Nautica, riunito oggi, ha indicato Piero Formenti quale presidente designato dell'associazione per il quadriennio 2025-2029. L’elezione sarà formalmente deliberata dall'assemblea dei soci, convocata per il prossimo 16 maggio in occasione del Satec, la storica convention di primavera che quest’anno si terrà a Rapallo. Formenti, si legge in una nota di Confindustria Nautica, è il primo presidente espressione della piccola industria nautica nella storia dell’associazione nazionale di categoria e ha raccolto un gradimento ampio e diffuso nelle diverse assemblee di settore in cui è costituita l'associazione.

La nomina, come previsto dallo statuto di Confindustria Nautica, è espressione dell’attività di consultazione coordinata dalla Commissione di designazione, condotta secondo le procedure statutarie e i regolamentari dell'associazione, in stretta aderenza alla normativa confindustriale. La consultazione ha registrato una partecipazione altamente significativa di aziende associate (79,04%) e di voti espressi (94,64%).

Piero Formenti è dal 1979 titolare di Zar Formenti, azienda da lui stesso fondata, specializzata nella costruzione di unità pneumatiche di qualità superiore. All’interno di Confindustria Nautica è stato consigliere dal 2008 e, dal 2019, ricopre la carica di vicepresidente. E' vice chairman di Ebi (European Boating Industry), l’associazione che rappresenta l’industria nautica a Bruxelles, di cui ha ricoperto la posizione di presidente per due mandati (2015-2017 e 2017-2019).

"La lunga esperienza associativa mi ha formato a una visione unitaria dell’associazione, che intendo porre al centro del mandato, mettendomi a disposizione di tutte le componenti della filiera. La mia provenienza dal comparto della Piccola industria nautica è un segnale di compattezza e maturità del settore cantieristico, chiamato ad affrontare tematiche quali innovazione, green economy, rilancio del mercato interno, semplificazione e approccio alle nuove generazioni, in un momento in cui la contingenza economica penalizza particolarmente i piccoli costruttori e il mercato nazionale", dichiara Formenti.

Tra le priorità del programma di Piero Formenti per la presidenza di Confindustria Nautica, riporta la nota dell'associazione, ci sono "una rappresentanza sempre più efficace e coinvolgente delle diverse componenti della filiera; la promozione della cultura di impresa, sostenendo la qualità e l'eccellenza del Made in Italy; il potenziamento delle attività di lobby normativa, per tutelare gli interessi del settore a livello nazionale e internazionale; la promozione e il potenziamento del Salone Nautico Internazionale di Genova come evento di riferimento mondiale; la promozione della cultura nautica e dell’andare in barca, delle opportunità di formazione e professionali che il settore offre ai giovani; il sostegno delle politiche del lavoro a supporto dei vari comparti".