Congresso nazionale ingegneri nel 2027 a Roma

Il 70° Congresso degli ingegneri, che si è tenuto a Trieste, si è concluso oggi

Il 70° Congresso degli ingegneri, che si è tenuto a Trieste, si è concluso oggi con l'approvazione del Documento programmatico 2026 e con la premiazione dei Campionati nazionali delle attività sportive 2026, organizzati dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dall'Ordine degli ingegneri della Provincia di Nuoro, in collaborazione con Trieste e che il prossimo anno verranno organizzati dall'Ordine della Calabria. E' stata inoltre annunciata la sede del 71° Congresso di categoria che si terrà nel 2027 a Roma.

E' stato poi ricordato che la Wfeo, organismo che opera all’interno dell’Unesco, ha assegnato all’Italia l’organizzazione della prossima Giornata mondiale dell’ingegneria (World engineering day), che si terrà il 4 marzo 2027 a Roma.

Si tratta di un importante riconoscimento del ruolo che il Cni sta svolgendo da qualche anno a livello internazionale: la candidatura ha superato i vari gradini della selezione, arrivando in finale e venendo preferita alla candidatura avanzata dall’Azerbaijan.