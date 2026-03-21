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Consulenti lavoro: Bontempo (pres. CPO Torino) "Noi sempre più sul territorio, anche nelle scuole"

21 marzo 2026 | 16.19
Redazione Adnkronos
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"Abbiamo rinnovato l'impegno per la partecipazione dei consulenti del lavoro sul territorio: saremo presenti quest'anno al Salone Internazionale del Libro di Torino, per 5 giorni incontreremo tantissimi studenti e porteremo avanti quello che è il percorso che i consulenti del lavoro stanno facendo nel proprio territorio, come andare nelle scuole a fare orientamento, parlare di legalità, parlare di lavoro regolare, parlare di dignità, allo scopo di far crescere bene le nuove generazioni" Così Fabrizio Bontempo, Presidente CPO Consulenti del Lavoro Torino, nell'ambito dell'evento 'Dentro il Futuro' che ha riunito l'assemblea CPO e il congresso interregionale Piemonte Valle d'Aosta, alle OGR di Torino.

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