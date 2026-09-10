circle x black
Cerca nel sito
 

Consumi, Dalle Rive (Ancc Coop): "Instabilità incide su fiducia consumatori"

'Si aspira a benessere e convivialità ma pesa la difficoltà economica'

Ernesto Dalle Rive, presidente Ancc di Coop - (foto Adnkronos)
Ernesto Dalle Rive, presidente Ancc di Coop - (foto Adnkronos)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
10 settembre 2026 | 15.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Il rapporto Coop che presentiamo oggi ci consegna una fotografia di un Paese che ha preso atto delle difficoltà derivanti dalla situazione geopolitica. L'instabilità è un dato permanente ormai dei rapporti politici fra le nazioni. L'anno scorso abbiamo definito quella in cui entravamo 'l'era del caos' e, purtroppo, questo caos si è consolidato e impatta profondamente sul sentiment e sulla vita delle famiglie e dei nostri soci e clienti". A dirlo è Ernesto Dalle Rive, presidente Ancc di Coop, intervenendo alla presentazione, a Milano, dell’anteprima digitale del 'Rapporto Coop 2026 - Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani', redatto dall’Ufficio studi di Ancc-Coop (Associazione nazionale cooperative di consumatori-Coop). "L'indagine ci consegna un consumatore preoccupato - spiega -, fortemente in crisi rispetto alle proprie idee di futuro, con atteggiamenti quasi frugali, che cerca di coniugare l'atto di spesa con delle ambizioni, come quella a prendersi cura di sé e a gratificarsi con quello che mette in tavola, o quelle legate alla felicità nel rapporto col cibo e nella ritrovata convivialità all'interno del nucleo familiare. Purtroppo, però, il consumatore vede queste aspirazioni in contraddizione con una situazione economica che impatta sul proprio stile di vita perché risente di condizioni difficili. Il Pil di questo Paese non cresce, la produttività è in calo, l'inverno demografico ci consegna una situazione in cui investire sul futuro è sempre più difficile".

 

"Come cooperativa di consumatori vogliamo assumere un atteggiamento che aiuti il consumatore in questa situazione - sottolinea Dalle Rive -. Siamo impegnati in un processo di efficientamento del nostro sistema di cooperative aderenti alla nostra associazione. Vogliamo ricavare dalle nostre attività marginalità da investire nel rapporto con il consumatore, ma è evidente che necessitiamo anche di poter ricavare dal rapporto con le istituzioni, e con il Governo in primo luogo, degli elementi di innovazione nelle politiche che riguardano la grande distribuzione che ci aiutino". Dalle Rive fornisce due esempi dei temi da trattare insieme alle istituzioni. "Le imprese della grande distribuzione - spiega - ambiscono a essere riconosciute come imprese fortemente energivore e, di conseguenza, a poter godere delle agevolazioni sugli oneri di sistema che hanno le imprese del comparto industriale. Essendo di fronte alla stagione dei rinnovi contrattuali, immaginiamo si possa fare, all'interno del tavolo di confronto permanente con la grande distribuzione promosso dal Governo, un grande patto per il lavoro, che consenta da una parte di rendere più strutturali gli interventi sulla riduzione del cuneo fiscale e, dall'altra, di far fronte agli aumenti retributivi che il rinnovo del contratto comporterà, facendo in modo che dal punto di vista fiscale le imprese non siano penalizzate e che ci sia un trasferimento di ricchezza vero nelle tasche dei lavoratori".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
consumi instabilità fiducia consumatori rapporto Coop stili di vita
Vedi anche
Emergenza sangue, Marco Liorni alla raccolta Avis-Adnkronos: "Atto di altruismo" - Video
Gösta, il cocker narcolettico che all'improvviso cade addormentato - Video
Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Rocca: "Raddoppiato il fabbisogno nel Lazio" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla nona giornata - Video
Raccolta sangue Avis-Adnkronos, Schillaci: "Donare vuol dire salvare vite" - Video
News to go
Legge elettorale, tensione nel centrodestra: martedì 15 il voto finale
News to go
Ex Ilva, licenziamenti congelati per 2500 lavoratori dell'indotto
Andrea Ranocchia, dal calcio ad Athletics Mind: "Oggi gli sportivi danno sempre più importanza alla salute mentale" - Video
Vella in cura da psichiatra, il legale della famiglia di Lorena Isceri: "Qualcuno potrebbe aver letto male momento di criticità" - Video
Venezia 83, Alba Rohrwacher: "'Un bon petit soldat' è il mio atto politico" - Video
Venezia 83, Edoardo De Angelis: "'Il fuoco che ti porti dentro' è un amore che brucia e devasta" - Video
News to go
Clima, lo studio: entro fine secolo 40% terre emerse può diventare zona arida


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza