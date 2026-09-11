Consumi: presentata a Milano anteprima digitale Rapporto Coop 2026 su stili di vita italiani

Un consumatore preoccupato e più attento alla spesa, alle prese con un contesto economico e sociale segnato da incertezza e aumento dei prezzi. Il Rapporto Coop 2026 fotografa la trasformazione di famiglie, abitudini e comportamenti di acquisto degli italiani. A pesare sul sentiment sono anche la crisi geopolitica e il riscaldamento climatico, mentre la percezione dell'inflazione resta superiore a quella reale. Nonostante le difficoltà, resta il desiderio di prendersi cura di sé e di trovare nel cibo gratificazione e convivialità.