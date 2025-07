Conviene comprare un'auto nuova o usata? Consigli per la scelta

‘’contenuto sponsorizzato in collaborazione con il Gruppo Move’’

Uno dei dubbi più comuni è se puntare su un’auto nuova o scegliere un veicolo usato. Entrambe le soluzioni hanno vantaggi e svantaggi, e la scelta giusta dipende da diversi fattori. Ecco alcuni consigli da prendere in considerazione.

Quando comprare un'auto nuova o usata?

Non esiste una risposta universale alla domanda “meglio nuova o usata?”, perché ogni situazione è diversa, ed è per questo che un configuratore auto può essere d’aiuto. I criteri oggettivi da considerare sono molteplici, alcuni dei quali orientanti alla scelta.

L’acquisto di un’auto nuova è consigliato a chi desidera un mezzo affidabile per un utilizzo quotidiano, per spostamenti frequenti, viaggi lunghi o esigenze lavorative specifiche.

Al contrario, l’usato può rappresentare un’ottima opzione per chi possiede un budget contenuto, per chi utilizza l’auto saltuariamente, su percorsi brevi e a bassa intensità. Ideale oltremodo in veste di secondo veicolo per la famiglia o se si desidera cambiare auto con frequenza, evitando svalutazioni elevate.

Vantaggi delle auto usate

Il primo vantaggio, e più evidente, è il risparmio economico. Un’auto di qualche anno, se ben tenuta, può costare anche il 30-40% in meno rispetto allo stesso modello nuovo, pur offrendo prestazioni simili.

Una vettura immatricolata ha già subito il maggiore deprezzamento iniziale, che si verifica nei primi due o tre anni di vita. Acquistare un usato evita dunque la perdita di valore più marcata, rendendo l’acquisto conveniente altresì in ottica di futura rivendita.

A differenza di molte auto nuove che richiedono mesi di attesa per la consegna, quelle usate sono già pronte e visionabili, ed è possibile trovare allestimenti completi e accessori inclusi, che in fase d’ordine sul nuovo sarebbero altamente costosi.

Naturalmente, si consiglia di prestare attenzione a determinati elementi prima di acquistare un’auto usata, come:

· chilometraggio;

· cronologia degli interventi di manutenzione;

· eventuali sinistri;

· la reputazione del venditore.

In questo senso, rivolgersi a un concessionario affidabile può fare la differenza.

Auto nuove: caratteristiche e vantaggi

Un mezzo nuovo garantisce la massima affidabilità, considerando che non è mai stato utilizzato e non presenta alcun segno di usura. Viene venduto con la garanzia ufficiale ed è possibile, in molti casi, estendere la copertura fino ai sette anni.

La personalizzazione è un altro dato da mettere in evidenza, poiché è possibile scegliere quello che sarà il colore della carrozzeria, tipo di motorizzazione e gli optional tecnologici di sicurezza. È un’esperienza “su misura” che soddisfa pienamente gusti e necessità.

Sul fronte dell’efficienza, i modelli di ultima generazione offrono motorizzazioni ecologiche, minori consumi e tecnologie all’avanguardia, tra cui gli assistenti alla guida, un infotainment evoluto e dei sistemi di connettività avanzata. Questo comporta benefici fiscali in molte regioni, oltre ad agevolazioni sull’accesso alle ZTL o ai parcheggi gratuiti per veicoli a basse emissioni.

Un’auto nuova, oltremodo, richiede meno interventi di manutenzione nei primi anni, con un costo di gestione prevedibile e spesso contenuto, anche grazie ai pacchetti di assistenza offerti dai produttori.

L’unico svantaggio è il costo iniziale elevato e la svalutazione rapida nei primi anni di vita.

Perché affidarsi a un concessionario?

Sia che si scelga un’auto nuova o che si opti per l’usato, acquistare da un concessionario rappresenta una garanzia in più. Gli esperti offrono trasparenza, sicurezza e assistenza in tutte le fasi del processo, dalla selezione del veicolo alla firma del contratto fino al post-vendita.

Nel caso delle auto usate, i concessionari certificano lo stato del veicolo, effettuano controlli accurati e forniscono una documentazione completa, come il libretto dei tagliandi, la verifica chilometrica e, in molti casi, una garanzia legale di 12 mesi o superiore.

Per le auto nuove, affidarsi a una concessionaria ufficiale significa avere accesso diretto alle promozioni, alle formule di finanziamento personalizzate e alla possibilità di permutare il vecchio veicolo. In caso di imprevisti, si può contare su un servizio post-vendita qualificato, spesso con vetture sostitutive, soccorso stradale e assistenza dedicata.