Cop31, Ance: "Così possiamo rigenerare città e territori e vincere sfida del clima"

Città più sicure, sostenibili e resilienti per vincere la sfida del clima. Costruttori e progettisti italiani portano sul palcoscenico internazionale della Cop31 di Antalya la rigenerazione urbana come modello di adattamento mettendo in mostra esperienze concrete della filiera nazionale. Il messaggio che Ance e Oice lanciano è: "guardate, si può fare". L'obiettivo "è stato far vedere alcune realizzazioni particolarmente riuscite che portano reali vantaggi energetici e ambientali trasformando in meglio città e territori. Come filiera delle costruzioni abbiamo dimostrato di saperlo fare. Ma è necessario un passo successivo: far sì che i casi campione non restino isolati, ma diventino la regola della rigenerazione urbana. Un modello, insomma. Magari da esportare in altri paesi del mondo", racconta all'Adnkronos Stefano Betti, vicepresidente dell'Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili), che alla Cop31 ha preso parte a un confronto internazionale, insieme a Oice (le organizzazioni di ingegneria e architettura), sul ruolo della rigenerazione urbana nelle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici. L'evento si è svolto nel Padiglione Italia che ha ospitato una videoinstallazione (dal titolo 'Aria, Terra, Fuoco, Acqua') con una serie di progetti e interventi, dalla riqualificazione del patrimonio edilizio alla realizzazione di infrastrutture strategiche, fino al recupero di aree dismesse e alla rigenerazione di interi comparti urbani. Più che uno spunto di riflessione, rappresentano una vera necessità: ripensare le città per proteggerle dai rischi ambientali, mettendo al centro il benessere delle comunità.

L'iniziativa Ance, realizzata in collaborazione il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) e con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), prima di sbarcare ad Antalya, a cominciare dal 2024, ha fatto il giro dell'Italia attraverso Città in Scena, il Festival nazionale della rigenerazione urbana. Tra gli interventi presentati alla Cop31 figurano il Polo H-Campus di Treviso e UpTown a Milano, esempi di edilizia sostenibile e valorizzazione del patrimonio esistente, insieme a grandi opere infrastrutturali come la Galleria di Base del Brennero e la nuova galleria San Sebastiano Fondovalle Sangro, strategiche per la mobilità e la riduzione delle emissioni. Ampia la rappresentanza dei progetti di rigenerazione urbana, dall’ex Linificio di Lodi alla Manifattura Tabacchi di Firenze, dalla Fondazione Prada all’ex caserma Testafochi di Aosta, fino al Parco della Creatività di Modena, al Parco della Giustizia di Bari, al Nuovo Polo della Polizia di Stato di Napoli. Sul fronte della gestione delle risorse idriche presentata anche la diga di Campolattaro, in Campania.

Non solo best practices, nel confronto spazio anche alle criticità che si riscontrano nel realizzare opere sotto il peso della burocrazia che va a incidere sui tempi, variabile definita "incontrollabile". "Manca in particolare nel nostro Paese un sistema regolatorio armonizzato sulla rigenerazione urbana che integri in modo univoco tutte le incidenze ambientali. Dimostriamo di saper realizzare opere eccezionali, ma quasi sempre solo in risposta alle emergenze, ricorrendo a commissari straordinari e leggi d'urgenza. Dovremmo invece rendere ordinario ciò che oggi riusciamo a fare solo in regime straordinario", evidenzia Betti, a giudizio del quale il quadro normativo dovrebbe "aiutare i processi di trasformazione per il benessere della collettività", non ostacolarli. Da questo punto di vista, "è quindi necessario un grande lavoro che guardi al futuro, ovvero alla rigenerazione urbana come parte integrante dell'agenda quotidiana di chi progetta e amministra le città". Non a caso la certezza delle regole, compare tra gli elementi chiave dei costruttori per realizzare spazi più sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici. Altro elemento l'economia circolare.