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Corazza: "Sfida è tenere barra dritta su Green Deal in contesto difficile"

Carlo Corazza - (Foto Adnkronos)
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15 ottobre 2026 | 11.56
Redazione Adnkronos
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"Oggi la prima sfida dell'Unione Europea è tenere la barra dritta sul Green Deal, sugli obiettivi climatici che sono sempre più indispensabili vista l'accelerazione del surriscaldamento, in un contesto da incubo. Mi riferisco non solo all'aggressione russa all'Ucraina o la guerra degli Houthi che si è riaperta in Arabia Saudita con tutte le conseguenze per quanto riguarda diesel, carburante per aerei e gas, ma anche al contesto di guerra ibrida". Così Carlo Corazza, direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, nel suo intervento al convegno Adnkronos Q&A 'Sostenibilità, le nuove parole chiave', in corso al Palazzo dell'Informazione a Roma, ricordando come il Parlamento europeo abbia evidenziato che "non è solo la Russia a farci la guerra ibrida, ma anche la Cina, l'Iran, la Corea del Nord. Dobbiamo, quindi, saperci difendere su più fronti e il Green Deal si deve necessariamente oggi coniugare con l'autonomia strategica europea".

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Green Deal Sostenibilità Parlamento europeo Ufficio del Parlamento europeo in Italia
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