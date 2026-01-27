Corsa dell'oro, Papadia (Bruegel): "Prezzi potrebbero salire ancora"

La corsa del prezzo dell'oro e adesso anche dell'argento, che oggi hanno toccato nuovi record sospinti dalle tensioni geopolitiche, potrebbe continuare. E' quanto osserva in un'intervista all'Adnkronos l'economista Francesco Papadia, senior fellow al think tank Bruegel di Bruxelles.

Un passato nelle banche centrali, dalla Banca d'Italia alla Bce dove è stato direttore, Papadia spiega che ovviamente "c'è un chiaro collegamento tra il rialzo del prezzo dell'oro e, fatto ancor più straordinario, del prezzo dell'argento, con le difficoltà e le i ncertezze geopolitiche che portano a rifugiarsi in queste due attività tradizionali, con una storia millenaria, e che non dipendono da nessun paese", sono 'sovranazionali', al contrario, ad esempio, delle valute o dei titoli. "L'oro - scandisce - non dipende da nessuno".

Ad ogni modo "al motivo di fondo che è l'incertezza dei mercati globali, si è verosimilmente sovrapposta una bolla speculativa per la quale il movimento rialzista si auto sostiene", rileva Papadia. “A riprova di questo anche il fatto che la platea degli acquirenti va oltre le banche centrali e gli investitori professionali, coinvolgendo, soprattutto tramite gli Exchange Traded Funds, investitori meno attenti alle ragioni dell'investimento, che seguono l'onda rialzista. Questo è un sintomo coerente con il fatto che ci sia una bolla", spiega l'ex direttore della Banca centrale europea. Pronostici è impossibile farne, ma potrebbero esserci altri rialzi: "dire che c'è una bolla non vuol che questa bolla dovrà necessariamente esplodere. Tantomeno si possono fare previsioni sull’orizzonte temporale entro cui la bolla esploderà", premette. "Quindi la probabilità che il prezzo dell'oro scenda non c'è al 100%" e allo stesso tempo " non mi sento escludere che il prezzo possa salire ancora", sottolinea Papadia. E insiste: "questo movimento potrebbe andare avanti molto tempo ". Ad ogni modo, mi sembra improbabile che un’eventuale caduta del prezzo dell’oro porti a una crisi finanziaria.", conclude. (di Luana Cimino)