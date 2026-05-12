Corte Ue: Meta dovrà pagare gli editori per i contenuti online

La Corte di Giustizia dell'Ue dà torto a Meta e ragione all'Italia: gli Stati membri dell'Ue possono prevedere che gli editori di giornali abbiano diritto a un’equa remunerazione, quando concedono ai prestatori di servizi online l’autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni. Lo stabilisce la Corte di Giustizia dell'Ue, in una sentenza riguardante un ricorso proposto da Meta contro una decisione dell’Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).

Secondo Meta, la normativa italiana che istituisce un regime volto a garantire un’equa remunerazione per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico violerebbe il quadro europeo relativo ai diritti degli editori nel mercato unico digitale. La Corte dichiara che il diritto a un’equa remunerazione per gli editori è compatibile con il diritto dell’Unione, a condizione che questa remunerazione costituisca il corrispettivo economico dell’autorizzazione all’utilizzo online delle loro pubblicazioni. Gli editori devono, inoltre, poter rifiutare l'autorizzazione o concederla a titolo gratuito.

Peraltro, secondo i giudici di Lussemburgo, non può essere richiesto alcun pagamento ai prestatori di servizi on line che non utilizzano le pubblicazioni. Gli obblighi imposti ai prestatori di avviare trattative con gli editori, senza limitare la visibilità dei contenuti durante il periodo, e di fornire i dati necessari per il calcolo della remunerazione, pur limitando la libertà d'impresa, per la Corte sono "giustificati", in quanto contribuiscono agli obiettivi del diritto dell'Unione di garantire il buon funzionamento e l’equità del mercato per il diritto d’autore e di consentire agli editori di recuperare i propri investimenti.

Secondo la Corte questi obblighi, che rafforzano la tutela degli editori, consentono di instaurare un giusto equilibrio tra la libertà d'impresa, da un lato, e il diritto di proprietà intellettuale, nonché il diritto alla libertà e al pluralismo dei media, dall'altro.