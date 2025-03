Cosmetica, Bergamaschi (L’Erbolario): "Per noi Cosmoprof è tradizione"

"Per noi essere al Cosmoprof è una tradizione, ma continua ad essere una fiera in cui vogliamo essere presenti, principalmente per dare uno sguardo fuori dai confini nazionali. Possiamo dire di essere noti in Italia, ma il nostro desiderio è ampliare la presenza al di fuori dei nostri confini e Cosmoprof ha sempre rappresentato e continua a rappresentare un'ottima occasione di incontro di potenziali distributori e clienti oltre confine”. A dirlo Giulia Bergamaschi, seconda generazione L’Erbolario, alla 56esima edizione di Cosmoprof worldwide Bologna, la manifestazione dedicata all’industria cosmetica, fino al 23 marzo al Quartiere fieristico del capoluogo emiliano.