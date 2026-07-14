circle x black
Cerca nel sito
 

Cosmetica, dal 13-15 luglio al via Cosmoprof North America Las Vegas

Cosmoprof North America Las Vegas - (Uff. stampa)
Cosmoprof North America Las Vegas - (Uff. stampa)
14 luglio 2026 | 16.09
Martina Regis
LETTURA: 1 minuti

Continua il viaggio di Cosmoprof nel mondo: da Bologna la manifestazione per l’industria cosmetica sbarca in questi giorni negli Stati Uniti. Dal 13 al 15 luglio, Cosmoprof North America Las Vegas riunirà aziende, brand, buyer e professionisti per tre giornate dedicate all'innovazione, al networking e allo sviluppo del business. Attesi oltre 26.000 operatori e distributori per i mercati dell’America settentrionale, con 950 aziende che presenteranno le proprie novità.

“L'appuntamento di Las Vegas conferma il ruolo del network Cosmoprof come piattaforma globale di riferimento per l'industria beauty. Inoltre, è una tappa fondamentale per presidiare gli Stati Uniti d’America, che oggi è il primo mercato per il comparto cosmetico al mondo”, dichiara Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere.

Per le aziende italiane "la tappa di Las Vegas costituisce un'opportunità concreta per consolidare la propria presenza negli Stati Uniti, sviluppare nuove relazioni commerciali e intercettare le tendenze che stanno trasformando il comparto beauty". Gli Stati Uniti si confermano infatti il primo mercato mondiale della cosmetica per valore dei consumi e uno dei principali motori dell'innovazione del settore. La domanda crescente di prodotti ad alte prestazioni, formulazioni innovative, soluzioni sostenibili, packaging evoluti e servizi di produzione conto terzi rende il mercato americano un partner strategico per la filiera italiana, riconosciuta a livello internazionale per qualità, ricerca, capacità manifatturiera e flessibilità produttiva.

 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cosmetica innovazione networking sviluppo del business
Vedi anche
Pensioni, dal primo agosto i pagamenti - Video
Dai disturbi alimentari al RiminiWellness, Giuseppe Healthy: "Condividere la mia storia ha aiutato me e gli altri"
Renzi campione di palleggi lancia la sfida sportiva a Vannacci: "Ma non a calcio..."
News to go
Guida sicura, alcol test gratis nelle farmacie: a Napoli progetto pilota
Mondiali 2026, Haaland torna a casa e porta con sé uno strano souvenir - Video
Robert De Niro: "Sono orgoglioso di 'Novecento', Bertolucci era dalla parte della gente"
Usa, attacco all'Iran con i droni marini: è la prima volta - Video
Meloni a Palermo: "Falcone e Borsellino isolati ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto" - Video
Cinema, piazza San Cosimato a Roma strapiena per Robert De Niro
Auto finisce in mare a Trieste, sei militari si tuffano per salvare il conducente - Video
News to go
Vacanze, cresce il numero di chi sceglie mete più economiche
Adinolfi interrogato, il difensore: "Ha confermato di aver restituito parte dei soldi utilizzati per le scommesse" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza