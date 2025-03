Cosmetica, Gornati (Marzia Clinic): "Cosmoprof Award qualcosa di straordinario"

"Essere al Cosmoprof è un'emozione bellissima perché siamo riusciti ad avere questo riconoscimento che per le donne, il Made in Italy e per le formulazioni che utilizzano l'intelligenza artificiale è qualcosa di straordinario". Così Raffaella Gornati, ceo di Marzia Clinic dopo aver conquistato il Cosmoprof Awards nella categoria Sun Care products grazie al prodotto Golden Vibes, lo spray autoabbronzante naturale. Durante la cerimonia, che si è tenuta a Bologna all’interno della fiera Cosmoprof 2025, sono state premiate le migliori novità prodotto nell’ambito cosmetico, skin care, body care, capelli, unghie ed estetica professionale.