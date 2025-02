Inaugurata a Palazzo Mazzoni a Roma, l’Accademia Inps: Polo di Formazione e Cultura Previdenziale. Un centro di eccellenza pensato per diventare punto di riferimento per la formazione di alto livello per funzionari, esperti e operatori del settore. Presenti all’inaugurazione anche il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone e il ministro della Pubblica Amministrazione, Fabio Zangrillo.