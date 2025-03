Da Poste il webinar per orientarsi nel mondo del mercato energetico

Mercoledì 26 marzo è in programma il webinar gratuito “Facciamo luce sull’energia: prezzi, bollette e scelte consapevoli” in cui gli esperti condurranno i partecipanti in un viaggio nel complesso mercato dell’energia, scoprendo come interpretare le voci in bolletta e quanto l’energia influisca sulla nostra vita, le nostre tasche e sull’ambiente. Nel corso del webinar si guarderà anche alle scelte e ai comportamenti virtuosi che possono aiutare i consumatori a ridurre non solo i propri consumi e le spese energetiche, ma anche il proprio impatto sull’ambiente. Sarà possibile partecipare dal link e presentare in diretta le domande via chat al relatore.

Il percorso di Educazione Digitale della Corporate University si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web. Sui temi legati al mondo dei consumi energetici sono disponibili le infografiche Energie digitali e Smart building - Edifici intelligenti ed ecologici, i podcast Efficienza energetica negli edifici e Smart building: connessi ed ecologici.

Le attività di Educazione Digitale possono essere seguite anche su LinkedIn, Facebook e X attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.