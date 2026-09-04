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De Molli: "Stanchi di narrazioni catastrofiste che distruggono disegno europeo"

Valerio De Molli - (Foto Ipa)
Valerio De Molli - (Foto Ipa)
04 settembre 2026 | 15.43
Andrea Persili
LETTURA: 0 minuti

"Pur essendo consapevoli che l'Unione Europea deve accelerare su diversi fronti per affrontare con successo una competizione globale sempre più intensa e multipolare, siamo stanchi di narrazioni solo pessimistiche, negative e di previsioni catastrofiste che criticano e distruggono il disegno europeo". Così il managing partner e amministratore delegato di The European House-Ambrosetti, Valerio De Molli, in apertura del forum di Teha Group. "Voglio invece, nella mia Prolusione 2026, portare alla vostra attenzione una serie di elementi che risultano orgogliosamente europei e sottolineano la rilevanza della superpotenza gentile", conclude.

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Unione Europea competizione globale disegno europeo
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