De Pascale (Emilia Romagna): "Ecomondo si salda a filiera produttiva molto presente nella regione"

"Ecomondo è un evento importantissimo anche perché si salda a una filiera produttiva industriale che nella nostra regione è molto presente. L'Emilia Romagna è uno dei simboli più forti a livello nazionale di come la circolarità dell'economia non sia solo una sensibilità nei confronti dell'ambiente, ma sia anche una politica industriale". Così Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia Romagna, ai microfoni dell'Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.