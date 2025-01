DeepSeek sparisce da app store Google e Apple Italia

DeepSeek, l’app cinese di intelligenza artificiale che nei giorni scorsi aveva fatto tremare i mercati, raggiungendo i primi posti nei download, è sparita dagli app store italiani di Google e Apple. Cercando infatti in Playstore o Applestore, play store. Al suo posto, vengono suggeriti risultati affini, come ad esempio Google Gemini. Il sito risulta invece raggiungibile da browser.

Qualche giorno fa le associazioni di consumatori Altroconsumo ed Euroconsumers avevano inviato una segnalazione formale al Garante per la Protezione dei Dati Personali contro le società cinesi Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. e Beijing DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd., sviluppatrici della piattaforma DeepSeek. L'accusa riguarda gravi violazioni delle normative europee e italiane sulla protezione dei dati personali (Gdpr). L’avvocato Marco Scialdone, capo del contenzioso di Euroconsumers, ha commentato questa azione con l’Adnkronos: "Con questa iniziativa intendiamo riaffermare la centralità dei diritti dei cittadini e degli utenti nello sviluppo e nella gestione dei sistemi di intelligenza artificiale. L’efficienza tecnologica, per quanto importante, non può prevalere sui diritti fondamentali delle persone. È essenziale garantire che lo sviluppo dell’IA avvenga nel pieno rispetto della regolamentazione europea, che rappresenta un pilastro nella salvaguardia dei valori e dei diritti fondamentali".