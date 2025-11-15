circle x black
Deghi (Ctcb): "30 anni di crescita. Ora puntiamo a modifica disciplinare Valtellina Casera e mercati esteri"

"Oggi il Bitto e Valtellina Casera sono due prodotti ormai conosciuti a livello nazionale e hanno registrato un significativo incremento sia nella produzione sia a valore, a tutto vantaggio del sistema agricolo della Valle. Non ci vogliamo fermare qui. Stiamo guardando a una modifica del disciplinare sul Valtellina Casera e abbiamo un progetto per sviluppare la presenza dei prodotti sui mercati esteri. Coltiviamo la speranza che sempre più latte proveniente dal sistema Valtellina venga utilizzato per la produzione locale". Sono le parole di Marco Deghi, presidente del Consorzio per la Tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto (Ctcb) che ha celebrato il suo trentennale presso la Provincia di Sondrio.

